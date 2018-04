VICENZA – Intossicata dalla marijuana ad ottantaquattro anni.

Accade ad una anziana di Vicenza, finita in ospedale con un’intossicazione da marijuana. L’anziana, che abita in viale Europa in zona Banche, non sapeva di aver piantato in due vasi i semi di canapa indiana ed ha raccontato di averli ricevuti un paio di anni fa da un’amica ed ora, dopo essere stata dimessa, ha una prognosi di tre giorni.

Come racconta Il Giornale di Vicenza

“La pensionata curato le piantine di marija per tutto questo tempo, strappando con attenzione le foglie man mano che crescevano per poi metterle a essiccare e custodirle in un barattolo. Qualche giorno fa un conoscente le ha spiegato che hanno proprietà curative e rilassanti. E le ha consigliato di masticarne un paio, assicurandole che dopo si sarebbe sentita molto meglio. Ha seguito il consiglio ma poco dopo si è sentita male e ha chiamato il 118. Nonostante l’anziana sostenesse di essere rimasta vittima di un equivoco, gli uomini della questura hanno deciso ugualmente di seguire la procedura. E così, è scattata una segnalazione alla prefettura. La malcapitata è poi stata dimessa dal San Bortolo con una prognosi di tre giorni”.