Inveruno, incidente sulla provinciale 31: agente della Polizia locale morto in moto dopo schianto con auto (foto ANSA)

Incidente mortale a Inveruno (Milano)

Un uomo è morto questa mattina, 8 marzo, dopo essere rimasto coinvolto in uno incidente con la sua moto sulla strada provinciale 31, a Inveruno, in provincia di Milano. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 8.

Sul posto sono accorsi ambulanze a automedica del 118, vigili del fuoco e polizia locale. A nulla è valso il tentativo dei soccorritori di salvare la vita al motociclista, Marco Selmo, un agente della Polizia locale di 52 anni italiano. Illesa l’automobilista.

Come riporta Il Giorno, Marco Selmo stava arrivando dalla frazione di Furato, dove vive con la famiglia, e si era appena lasciato alle spalle la rotatoria d’ingresso a Inveruno. All’altezza di via Lazzaretto, la strada della caserma dei vigili del fuoco, l’impatto con l’auto che usciva dalla strada secondaria e che non gli ha lasciato scampo.

I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco, perché il sinistro è avvenuto proprio davanti alla loro caserma. I rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e accertarne le responsabilità, poi, sono stati effettuati dagli agenti della locale di Inveruno.

La notizia della morte dell’agente è subito arrivata in Comune. Disperazione e lacrime tra i colleghi del comando e tutti i dipendenti del municipio. Il sindaco, Sara Bettinelli, ha annullato tutti gli appuntamenti previsti in giornata. Marco Selmo lascia la moglie e due figli.