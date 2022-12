Martedì 29 novembre. Verso le 11 di sera un rider 28enne originario della Nigeria ha appena concluso il suo turno di consegne. Influence sta tornando a casa percorrendo la pista ciclabile di corso Venezia a Milano. All’altezza di via Borghetto, davanti ai giardini pubblici di via Palestro, avviene quello che il suo legale, l’avvocato Luigi Vitali, definisce un “tentato omicidio”. Il ciclista si mette a discutere con un uomo che sta guidando una minicar. Il nigeriano, spiega il suo avvocato, si sarebbe messo a rispondere all’altro, un uomo di circa 45 anni, che non capisce quello che il 28 sta dicendo. La lite, non nata per motivi di viabilità, spiega l’avvocato che sembra concludersi dopo qualche minuto. Poco dopo la discussione, però, la microcar ricompare alle spalle del ciclista e, come ripreso da una ragazza di passaggio col suo smartphone, prima di allontanarsi prende apposta in pieno il ciclista che cade ferito a terra.

Nigeriano investito sulla pista ciclabile da una minicar

Il nigeriano ne esce con una frattura scomposta alla gamba. L’avvocato Vitali accusa l’uomo alla guida della minicar: “Il mio assistito è stato puntato e volutamente colpito da quella minicar mentre era sulla bici, nella corsia dedicata(…). Se lo avesse preso in pieno, oggi come minimo Influence sarebbe in terapia intensiva”.

“Dal nostro punto di vista è un tentato omicidio chi sa parli”

Prosegue il legale: “Dal nostro punto di vista questo è un tentato omicidio. Non escludo che si tratti di qualcuno che vive in zona, con una minicar nera. La vettura, se non fosse già stata riparata, potrebbe essere danneggiata nella parte anteriore destra. Chi avesse informazioni può contattarmi, anche in forma anonima”.

