Investita mentre attraversava la strada, morta un’anziana di 84 anni

Una donna di 84 anni è morta a Modena poche ore dopo essere stata investita da un’auto. L’incidente è avvenuto mercoledì intorno alle 20. L’anziana, secondo una prima ricostruzione, stava attraversando la strada in zona via Ciro Menotti, quando un’auto condotta da un 24enne residente in Friuli l’ha investita. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, insieme alla polizia locale per la ricostruzione dell’accaduto. La 84enne è deceduta poche ore dopo all’interno dell’ospedale di Baggiovara, sempre a Modena.