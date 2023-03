Investita e uccisa sulle strisce pedonali mentre porta a spasso il cane

Una donna di 69 anni, che stava attraversando le strisce pedonali, è stata investita e uccisa in viale Esperia Sperani in zona Ottavia, a Roma. L’incidente mortale è avvenuto nella serata di ieri, 12 marzo.

Investita e uccisa sulle strisce pedonali a Roma

Da una prima ricostruzione, la vittima è stata travolta da una Smart guidata da un ragazzo italiano di 19 anni. La vittima, Nicolina Vilardo, è stata falciata sulle strisce pedonali da Smart, mentre attraversava sulle tenendo al guinzaglio il suo cane. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Anche il suo cane è morto nell’impatto.

Alla guida dell’auto un giovane che si è fermato per prestare soccorso. Come da prassi, il giovane è stato portato al San Filippo Neri – in codice giallo – per essere sottoposto ai test di alcol e droga. I risultati sono attesi nelle prossime ore. La polizia locale, intervenuta per i rilievi, sta indagando. Da capire se il giovane al volante della Smart fosse al cellulare o meno, o se avesse una velocità oltre il limite consentito. Al vaglio anche l’illuminazione della strada.

