Travolto da tubo metallico: morto operaio 46enne a Chieti

Blitz dice

Un cane bruciato vivo dal padrone a Palermo. Un altro scuoiato e fatto a pezzi alla periferia di Roma. Un gatto annegato da una ragazzina in una fontana ad Alberobello, poi un altro micio ucciso a colpi di fucilate solo perché camminava sul cemento fresco. E per allargare la lista, è bene non dimenticare il […]