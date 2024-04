Investito mentre transita in bicicletta sulla statale: muore a 56 anni

Un uomo di 56 anni che transitava in bicicletta lungo la strada che in provincia di Napoli collega Frattamaggiore a Grumo Nevano, è morto dopo essere stato investito da un’auto condotta da un giovane. L’episodio è avvenuto alle 7 di oggi, sabato 6 aprile. La vittima si chiamava Rocco Nocelletti: sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Grumo Nevano e il 118 che ha provato inutilmente a rianimare ripetutamente l’uomo. Proseguono intanto le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.