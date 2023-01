Investito l’orso Juan Carrito a Castel di Sangro, è in gravissime condizioni VIDEO

L’orso marsicano Juan Carrito è stato investito da un’auto. E’ finito schiacciato contro un guardrail, sulla statale 17 che conduce al cimitero di Castel Di Sangro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali e gli addetti del Parco Nazionale d’Abruzzo.

L’orso Juan Carrito investito a Castel di Sangro

A quanto si apprende l’animale, molto noto in Abruzzo per le sue scorribande, contrariamente alle abitudini, da alcuni giorni era nei paraggi dell’Altopiano delle Cinque Miglia e non in letargo. Le condizioni di Juan Carrito sono serie: i soccorsi dei Parco dopo aver stabilizzato l’animale lo trasporteranno nel centro Pnalm di Pescasseroli. Un testimone oculare ha dichiarato che l’animale “era agonizzante”.

Juan Carrito, il famoso orso bruno marsicano

Orso Juan Carrito Juan Carrito, un esemplare di orso bruno marsicano di 150 chili, è uno dei quattro gemelli di mamma Amarena, nato nel Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise quattro anni fa. Un orso fiducioso, hanno spiegato gli esperti dell’area protetta, che si spostava senza problemi tra Roccaraso e Pescasseroli, sempre nell’Aquilano montano, in cerca di cibo.

Catturato più di un anno fa per questioni di sicurezza, l’animale è poi tornato libero. In Italia, in base ai recenti censimenti, sono rimasti poco più di 50 esemplari di questa specie; attraverso i progetti dell’Unione europea, l’impegno era di raddoppiare l’area della specie e il numero di individui presenti entro il 2050.

