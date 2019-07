ROMA – Massimo Dapporto ospite di Io e te si racconta al conduttore Pierluigi Diaco. L’attore e figlio del grande Carlo ne approfitta anche per scherzare, dichiarando di aver ricevuto delle avances dalla truccatrice della trasmissione.

Dapporto ha parlato durante il programma del rapporto con il padre, di cui ha seguito le orme: “Mio padre prima di entrare in palcoscenico si faceva tre volte il segno della croce. Io non ho questa abitudine, ma prima di una prova importante, penso a Dio. Ho cominciato nel 1971 quindi tanti anni fa. Ho fatto tanta gavetta perché non volevo la spinta di mio padre. Io e mio padre abbiamo tentato solo una volta di fare teatro insieme. Poi abbiamo lavorato insieme nel film La famiglia”.

Da anni sposato con Stefania Longo, Dapporto ha parlato anche del suo ruolo di marito e padre: “Ho cercato di dare a mio figlio quello che mio padre non è riuscito a dare a me. Io mio padre l’ho conosciuto poco, ma non ho mai provato rabbia. Ho sempre trovato in lui una persona ironica e intelligente. Mi manca tanto, soprattutto mi mancano le chiacchierate del periodo della malattia in cui lui stava tornando ad essere bambino e io diventavo genitore, però, per questa somiglianza fisica che ho con mio padre, ogni mattina, mi guardo allo specchio e mi saluto dicendo ‘ciao papà”.

Diaco si è poi complimentato con l’attore per il suo fascino senza tempo, confidando che la truccatrice gli ha rivelato un debole per lui e così Dapporto ha scherzato: “Mi ha truccato tenendo la testa sulla spalla. Mi ha fatto delle avances”. (Fonte Io e te)