Irene Pivetti indagata per riciclaggio a Milano. Ma le mascherine non c’entrano (Foto Ansa)

MILANO – La ex presidente della Camera Irene Pivetti è indagata per riciclaggio insieme ad altre cinque persone nell’inchiesta milanese che vede al centro operazioni di import-export con la Cina da parte di società che, scrive l’Ansa, sono a lei riconducibili.

Nella mattinata di oggi, 9 giugno, la Guardia di Finanza ha perquisito la abitazione milanese di Pivetti e alcune sue società, riferisce l’agenzia Ansa.

L’indagine, condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf milanese, è in corso da tempo e non è legata alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’ex presidente della Camera sull’importazione di mascherine per l’emergenza coronavirus.

Il fascicolo è aperto da tempo in Procura a Milano e oggi sono state effettuate perquisizioni e acquisizioni di documenti.

Irene Pivetti e l’indagine sulle mascherine

Nei giorni scorsi, invece, la Procura di Roma ha inviato ai colleghi di Milano per competenza territoriale l’indagine avviata nelle scorse settimane sulla società Only Logistics Italia, amministrata dall’ex presidente della Camera ed ex esponente leghista.

Il procedimento, in cui si ipotizza il reato di frode nelle pubbliche forniture, riguarda una partita di dispositivi di protezione individuale commissionata nell’ambito dell’emergenza coronavirus.

I magistrati di piazzale Clodio il 29 aprile scorso avevano effettuato una serie di acquisizioni documentali nella sede della Protezione Civile e in particolare sui contratti di fornitura stipulati con la società.

Sulla società della Pivetti per il caso mascherine sono state avviate indagini anche a Savona e Siracusa, mentre a Roma ha aperto un procedimento anche della Corte dei Conti. (Fonte: Ansa)