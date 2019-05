ROMA – “Isabella Noventa? Non è stata uccisa, è scappata”. Freddy Sorgato, l’ex di Isabella Noventa condannato (in due gradi) per il suo omicidio a 30 anni di carcere, cambia clamorosamente posizione nel caso e lo fa attraverso una lettera al “Gazzettino”. Isabella Noventa, spiega Sorgato, non è morta in un gioco erotico (come aveva ammesso lui stesso) ma sarebbe semplicemente scappata.

Per i tribunali la Noventa è stata uccisa da Sorgato con la complicità della sorella Debora e dell’amica Manuela Cacco. Ma ora Sorgato, dopo aver in precedenza confessato l’omicidio, ora cambia le carte in tavola: “Isabella Noventa – scrive Sorgato – è viva nessuno ha mai indagato su una sua possibile fuga dovuta ai debiti che aveva contratto la sua famiglia”.

“Non credo ad una parola di quello che dice – dice il fratello della Noventa – tutto questo fango che sta gettando addosso agli inquirenti gli si ritorcerà contro”. Fonte: Il Gazzettino.