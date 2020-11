Isabella Noventa, Freddy Sorgato tira in ballo un quarto uomo. Il fratello della vittima: “Le prove sono schiaccianti”

Omicidio Isabella Noventa: a pochi giorni dal verdetto della Cassazione, Freddy Sorgato prova a ribaltare la ricostruzione dei fatti fornita alla magistratura.

Freddy Sorgato sostiene che la Isabella Noventa non sia morta all’interno della sua villa di via Sabbioni a Novena Padovana.

L’ex autotrasportatore chiama in causa anche un presunto “quarto uomo” coinvolto nella vicenda. Lo riferisce Quarto Grado che nella puntata del 30 ottobre ha dedicato un focus al delitto di Padova.

Isabella Noventa, a suo dire, sarebbe morta in un campo poco distante dalla villa dove invece, secondo la Procura e i primi due gradi di giudizio, alla donna sarebbe stata tesa una trappola mortale orchestrata proprio da Freddy e dalla sorella dell’uomo Deborah Sorgato.

Adesso l’uomo, condannato a 30 anni, dice che avrebbe assistito all’omicidio ad opera di un misterioso quarto uomo. A suffragare le parole di Freddy, vi sarebbero un presunto testimone e anche una traccia biologica.

Chi è il quarto uomo?

Freddy avrebbe assistito al delitto ma non avrebbe denunciato per uno stato confusionale esploso nella sua mente e anche per proteggere il vero assassino.

Le carte della difesa, in merito a questo indizio, suggeriscono due piste.

Quella che porta alla sorella di Freddy, Deborah Sorgato, e quella di un misterioso quarto uomo di cui l’uomo avrebbe avuto paura.

Un uomo di cui viene fatto nome e cognome e che non è mai stato sentito dagli inquirenti né tanto meno indagato.

Secondo la difesa di Freddy Sorgato, questo misterioso quarto uomo avrebbe occultato il corpo di Isabella Noventa nei suoi terreni.

“Chi sono questi Noventa? Non li ho mai visti […] E terreni non ne ho”, ha risposto il diretto interessato alla inviata del programma Mediaset che è riuscita a rintracciarlo.

L’uomo si è detto estraneo ai fatti ed ha respinto ogni accusa mossagli da Freddy Sorgato.

Fu Manuela Cacco, amica e complice dei fratelli Sorgato, a riferire agli inquirenti che Freddy le apparve pallido e spaventato per avere assistito all’efferato omicidio della segretaria 55enne compiuto da Deborah Sorgato.

Nell’impianto accusatorio della Procura si ipotizzò che Freddy agì per occultare il cadavere al fine di proteggere sua sorella, esecutrice materiale del delitto.

Le parole del fratello di Isabella Noventa

“Se ci fosse questo quarto uomo perché lo tirano fuori a distanza di quasi cinque anni? Mi sembra che nell’indagine non appare nessun quarto uomo e nella telecamera di videosorveglianza non si vede un’altra auto. La difesa cerca di smontare tutto, ma in realtà stanno difendendo l’indifendibile” ha detto Paolo Noventa, fratello della vittima, ai microfoni di Quarto Grado.

“Le prove sono schiaccianti … che non sia un gioco erotico è vero ma che ci sia un grosso segnale di premeditazione è provato, non vedo alternative alla riconferma della pena. È lui il mandante e l’assassino di mia sorella. Che sia stata la sorella a ucciderla ci credo. Freddy è un vigliacco non ha il coraggio di fare certe azioni. La sorella ha la colpa di aver ucciso materialmente ma lui peggio perché, quella sera portandola fuori, ha portato mia sorella al massacro”. (fonte FANPAGE)