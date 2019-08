ROVIGO – La procura di Padova si è messa in contatto con quella di Rovigo per chiedere di verificare se i reperti ossei rinvenuti nella spiaggia di Albarella (Rosolina) appartengano al cadavere di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego della cui scomparsa sono sospettati i fratelli Freddy e Debora Sorgato e la ex tabaccaia Manuela Cacco.

Sabato scorso è emerso un frammento che sembrerebbe un femore, il 20 agosto una mandibola. Il medico legale Lorenzo Marinelli di Ferrara sarà a breve incaricato dal pm Sabrina Duò di verificare se si tratta di ossa umane o animali. Se sarà necessario verrà fatta anche l’estrazione del dna. La notizia del ritrovamento dei reperti ossei è stata condivisa con le altre procure.

Padova ha comunicato a Rovigo che tra le verifiche da fare c’è quella della eventuale corrispondenza con il dna di Noventa, scomparsa a 55 anni la notte tra il 15 ed il 16 gennaio del 2016. Il 9 ottobre 2018 la Corte d’Assiste d’Appello ha confermato la condanna di primo grado per omicidio: 30 anni a Freddy e Debora Sorgato, 16 anni e 10 mesi a Manuela Cacco. Tutti e tre sono in carcere. (fonte ANSA)

La scomparsa

Isabella Noventa scomparve nella notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016. Il suo corpo non è mai stato ritrovato, nonostante le ricerche che sono state condotte, anche nel fiume Brenta. Una delle ipotesi, infatti, era proprio che il cadavere potesse essere stato gettato o in mare o in un fiume.

I moventi sarebbero stati, secondo le indagini, economici e passionali, legati soprattutto alla gelosia. Ci sarebbe stato anche un tentativo di depistaggio, con Cacco, abbigliata in maniera simile a Isabella, che si sarebbe aggirata in centro a Padova, per venire ripresa dalle telecamere, a simulare la presenza della donna in città in un orario in cui, in realtà, secondo gli inquirenti già era stata uccisa.

La compatibilità tra questo delitto e il doppio ritrovamento di Albarella è una delle ipotesi. Che presenta, però, elementi di verosimiglianza sufficienti a rendere necessaria una verifica ufficiale, affidata, appunto, a un consulente individuato dalla Procura.