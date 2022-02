Ischia, in auto con positivo non indossano la mascherina: multa da 400 euro e segnalazione alla Asl (foto Ansa d’archivio)

Erano in auto con un loro amico positivo al Covid e non indossavano neanche la mascherina. Per loro, oltre alla sanzione di 400 euro, è scattata anche la segnalazione all’Asl competente perché “contatto stretto” di una persona affetta da Covid.

La persona positiva è stata invece denunciata. Il fatto è avvenuto ad Ischia (Napoli) . Qui i Carabinieri, nell’ambito dei consueti controlli effettuati in piazza degli Eroi, hanno fermato un’auto con quattro giovani a bordo. Pochi muniti dopo è emerso che il 24enne che era alla guida del veicolo doveva essere in isolamento a seguito di positività al covid-19 accertata lo scorso 31 gennaio.

Tre turisti olandesi in isolamento scappano dall’hotel per andare a sciare

Lo scorso dicembre, tre turisti olandesi in vacanza in Piemonte sono scappati dall’albergo dove invece dovevano restare in quarantena. E0 accaduto il giorno di Natale: i Carabinieri li hanno sorpresi sulle piste da sci di Sauze d’Oulx, in Valle di Susa. Dopo i provvedimenti del caso, sono stati riportati nelle loro stanze, in isolamento, perché uno di loro era risultato positivo al Covid e gli altri due erano stati a stretto contatto.