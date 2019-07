NAPOLI – Una tromba d’aria si è abbattuta sulla costa di Ischia la mattina del 19 luglio, facendo volare alcuni ombrellini e lettini e provocando alcuni feriti lievi tra i bagnanti. L’evento meteo si è scatenato nella baia di San Montano, a Lacco Ameno, sull’isola davanti al golfo di Napoli.

Secondo una prima ricostruzione, il tornado si è alzato improvvisamente dal mare sollevando gli ombrelloni e i lettini in spiaggia, scatenando il panico tra i bagnanti. Una donna è stata colpita alla testa e portata all’ospedale Anna Rizzoli di Ischia per precauzione, mentre altri sono stati soccorsi per lievi contusioni e medicati sul posto.

La scorsa settimana sul litorale di Giugliano, in provincia di Napoli, una tromba d’aria ha colpito i lidi confinanti fino a Licola, facendo volare alcuni ombrelloni e lettini, e sradicando strutture e gazebo. Un mini tornado durato solo un minuto che ha provocato una quindicina di feriti, nessuno grave. (Fonte Fanpage)