Iscrizioni scuola online, come fare domanda da oggi sul sito del Miur

ROMA – Al via oggi le iscrizioni on line per l’anno scolastico 2018/2019.

Le famiglie avranno tempo dalle 8 di oggi, martedì 16 gennaio, alle 20 del 6 febbraio per iscrivere i propri figli alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di I e II grado.

Come ogni anno, si legge sul sito online del Miur, il ministero ha messo a disposizione delle famiglie un sito dedicato www.iscrizioni.istruzione.it con tutte le informazioni utili per lo svolgimento della procedura e con una sezione specifica per le domande frequenti (FAQ).

Tre video tutorial illustrano la procedura passo dopo passo: 1. “Come registrarsi (per chi non ha un’identità Spid o credenziali Polis)”; 2. “Come compilare e inoltrare la domanda”; 3. “L’iter della domanda”.