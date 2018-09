ISERNIA – Hanno prima accerchiato in quattro un’anziana, poi l’hanno aggredita per strapparle la collana. I responsabili dello scippo sono quattro persone di etnia rom, entrati in azione in località Colle Cioffi, borgata del comune di Isernia, in Molise.

La vittima non ha potuto fare altro che subire la rapina, chiamando però poco dopo aiuto e contattando le forze dell’ordine. La polizia è subito entrata in azione rintracciando i malviventi, in fuga a bordo di una Ford Fiesta.

Quando i poliziotti li hanno fermati, un membro della banda (una donna) è riuscita ad allontanarsi, infilandosi di corsa in un bosco, dove si è dileguata sfruttando la folta vegetazione: è attualmente ricercata.

Gli altri tre, invece, sono stati fermati: dopo gli accertamenti del caso, i componenti della banda sono stati portati in carcere. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.