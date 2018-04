NAPOLI – C’è una costante in tutti gli attentati messi a segno da Isis in Europa: il giuramento di fedeltà al califfo del cosiddetto Stato Islamico. Nell’ordinanza di custodia emessa nei confronti del giovane gambiano arrestato a Licola (Napoli), che aveva registrato un video in cui giurava fedeltà a Al Baghdadi, vengono citati sette attentati realizzati negli ultimi anni in Europa e negli Stati Uniti. In tutti questi il terrorista, prima di compiere l’attentato, aveva giurato fedeltà al califfo.

