Mauro Morandi, il “Robinson Crusoe” che da quasi 32 anni vive in assoluta solitudine sull’isola Budelli, nell’arcipelago della Maddalena in Sardegna, si arrende. L’ex professore di Educazione Fisica che sul finire degli anni 80 divenne l’unico abitante, nonché custode dell’isolotto con l’incantevole spiaggia rosa, dovrà lasciare la sua casa.

Ad annunciarlo è proprio lui con un post su Facebook: “È una ventina di anni che lotto contro chi mi vuole mandare via – scrive – Mi sono veramente rotto le pa**e, me ne andrò sperando che in futuro Budelli sia salvaguardata come io ho fatto da ben 32 anni”.

Mauro Morandi, il Robinson Crusoe di Budelli

Per Mauro Morandi, in un certo senso, il lockdown non è stato una novità. Secondo la leggenda sarebbe approdato sull’incantevole isolotto nel 1989, dopo essere naufragato col suo catamarano in rotta per la Polinesia.

Proprio in quei giorni il custode dell’isola stava per andare in pensione e Morandi decise di prendere il suo posto per conto della vecchia proprietà. Da allora è stato l’unico abitante dell’isola.

Oggi è considerato inquilino senza alcun titolo di un bene dello Stato. Tra avvisi di sfratto, appelli e petizioni internazionali, Morandi ha lottato per anni pur di restare nel suo angolo di paradiso. Ora però sembra deciso ad arrendersi.

Isola Budelli e la bonifica del Parco Nazionale della Maddalena

Ora che il Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena ha avviato un intervento di bonifica e di pulizia cui dovrà seguire l’abbattimento di opere abusive, il guardiano dovrà fare i bagagli. Anche la casetta in cui abitava sarà ristrutturata e non sembra ci siano margini perché l’anziano custode possa farvi ritorno a fine lavori.

Morelli, in una intervista al Resto del Carlino, dice che è stanco di lottare. “Sì, probabilmente anche per una questione di età. Ho 82 anni e soffro di diabete”, ha spiegato.

“Lo scorso inverno è stato particolarmente freddo, con tantissimo vento freddo di tramontana. Ho un amico che mi porta le provviste in barca, è riuscito a venire solo cinque volte in tutta la stagione perché il mare era quasi sempre in burrasca. Ultimamente ho dei problemi con il frigo, le batterie non funzionano. Alla mia età sono disagi grossi”.

Mauro Morandi: “Vado a vivere in affitto alla Maddalena”

“A fine settimana andrò nel centro abitato della Maddalena e firmerò il contratto d’affitto per l’appartamentino dove andrò a stare”, ha annunciato Morandi.

Ai suoi follower però Morandi non dice addio: “Ciao ragazze e ragazzi. Vedrete ancora le mie foto da un’altro posto tanto la Sardegna è tutta bella”.