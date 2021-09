Isola Capo Rizzuto, auto sbanda e finisce contro un muro: morti un 46enne un 28enne

Due persone sono morte ed una terza è rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato 4 settembre lungo la strada provinciale che collega Isola Capo Rizzuto con la frazione Capo Rizzuto. Le vittime sono Santo Russo, di 46 anni, e Santo Rillo, di 28, entrambi di Isola Capo Rizzuto. Il ferito, Michele D’Egidio, di 25 anni, residente nel beneventano, è stato ricoverato con prognosi riservata nell’ospedale di Crotone. Le vittime ed il ferito erano a bordo di un’automobile che, per cause in corso d’accertamento, ha sbandato, finendo contro un muro. Russo è morto sul colpo, mentre Riillo è deceduto dopo il ricovero nell’ospedale di Crotone.

Incidente Isola Capo Rizzuto, la prima ricostruzione

Stando agli accertamenti finora effettuati, i tre erano a bordo di una Bmw: questa per cause ancora non chiare, verso le due del mattino, ha improvvisamente sbandato. L’auto ha terminato la sua corsa contro un muro.

L’incidente è avvenuto in pieno centro

L’incidente è avvenuto in via Capo Rizzuto, in pieno centro abitato e sul posto sono subito giunti nel giro di pochi minuti i sanitari del Suem 118. Sul luogo del tragico incidente, sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Isola Capo Rizzuto, oltre a quelli della Compagnia provinciale di Crotone.