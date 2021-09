Isola d’Elba, aveva un muro di cannabis alto 2 metri in casa: arrestato un 40enne (foto Ansa)

Il 40enne di Portoferraio abitava in una villetta. Questo muro costituito da piante di marijuana era alto più di due metri ed era nascosto all’interno di un canneto nel giardino della villa.

Ma una tale quantità di piante di marijuana può essere anche nascosta o camuffata ma sicuramente non può risultare inodore.

L’arresto dell’uomo è avvenuto in maniera casuale. Una pattuglia di carabinieri del Norm di Portoferraio stava perlustrando quella zona. Un normale passaggio di routine. Nonostante la temperatura rovente, i carabinieri hanno deciso di non usare l’aria condizionata ma di girare in macchina con i finestrini aperti.

Anche questo fattore ha giocato a sfavore del 40enne. Infatti, con i finestrini spalancati, non hanno potuto non notare il fortissimo odore di marijuana diffuso nell’aria.

Guidati dall’odore, sono arrivati fino alla villetta dell’uomo. A quel punto l’hanno perquisita e hanno colto il 40enne in flagranza di reato. Nella sua abitazione, i carabinieri hanno trovato 60 grammi tra cocaina, hashish e marijuana. Oltre al muro di piante di cannabis, nascosto nel canneto, alto più di due metri.

Come scrive Il Corriere della Sera, l’uomo successivamente è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. I Carabinieri hanno denunciato anche la convivente per detenzione illecita di sostanza stupefacente.