Isola d’Elba, bagnante di 60 anni muore annegato davanti alla spiaggia di Lacona

Un bagnante di 70 anni è morto per annegamento nella tarda mattinata di oggi, giovedì 14 luglio, all’isola d’Elba di fronte alla spiaggia di Lacona (Livorno).

Le prime notizie

Ad accorgersi dell’uomo in difficoltà, che probabilmente ha accusato un malore mentre stava facendo il bagno, sono stati alcuni turisti in spiaggia i quali hanno dato l’allarme. L’assistente ai bagnanti lo ha soccorso e una volta a riva, con l’aiuto di due medici che si trovavano sul posto, si è tentato di rianimarlo. Purtroppo non c’è stato niente da fare e al medico del 118 intervenuto subito dopo con un’ambulanza da Porto Azzurro non è rimasto altro che constatare il decesso.