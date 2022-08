Isola d’Elba, barca in avaria in mare: motovedetta dei Carabinieri salva sei persone

Una motovedetta dei Carabinieri ha salvato sei persone a bordo di un'imbarcazione in difficoltà. tra loro tre minori ed una donna, tutti italiani residenti in provincia di Milano e in vacanza all'isola d'Elba. Il gruppo è stato salvato davanti alla spiaggia di Capobianco.

di redazione Blitz

Pubblicato il 24 Agosto 2022 - 12:12