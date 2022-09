Isola d’Elba: turista di 76 anni si accascia e muore dopo una nuotata in mare FOTO ANSA

Un 76enne turista svizzero è morto ieri sera all’Isola d’Elba accasciandosi sugli scogli della Madonna delle Grazie, vicino a Capoliveri (Livorno) poco dopo essere uscito dal mare dove si era tuffato per una nuotata con la moglie. Secondo quanto appreso il bagnante si è sentito male proprio quando è tornato a riva, poi è morto. La moglie ha chiamato i soccorsi e sul posto è andato il personale sanitario del 118, ma non è stato possibile rianimarlo. Sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.