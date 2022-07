Isola Vicentina, al voltante in retromarcia travolge e uccide la moglie

Al voltante in retromarcia travolge e uccide la moglie. Un’anziana di 77 anni è stata investita e uccisa dall’automobile del proprio marito, che stava compiendo una manovra in retromarcia. L’incidente è avvenuto a Isola Vicentina. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida dell’auto e non si è accorto della moglie, travolgendola per errore. Sul posto i carabinieri di Schio (Vicenza) per i rilievi.