Cosa succederà a Natale dipenderà molto da come ci comportiamo. E’ l’auspicio del presidente Iss Silvio Brusaferro.

Che Natale sarà in tempo di Covid? “Le proiezioni più ci allontaniamo nel tempo più rischiano di diventare instabili, la forchetta tende ad allargarsi. Quello che posso dire è che dipende molto da come ci comportiamo, se siamo molto attenti a rispettare le regole”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Silvio Brusaferro, al punto stampa al ministero sull’andamento dell’epidemia.

“Certamente aver adottato nelle zone dove l’indice Rt era più elevato delle misure più stringenti – ha aggiunto – ha proprio la finalità di raffreddare la curva, perché rapidamente l’Rt vada sotto 1. Noi ci auguriamo che le misure adottate e i comportamenti delle persone facciano in modo che ci sia uno scenario dove auspicabilmente siamo sotto l’1. Vorrebbe dire una diminuzione di casi”.

Indice Rt “ci dice come va epidemia”

“L’indice Rt è un parametro fondamentale per predire come sta andando l’epidemia, è il primo indicatore per capire se l’epidemia si sta muovendo in una maniera piuttosto che nell’altra”. Lo ha sottolineato il Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, al punto stampa al ministero sull’andamento dell’epidemia.

“Se aumenta la trasmissione – ha spiegato – aumenteranno i casi e i ricoveri e infine i decessi. Nella coda della prima fase tutti si chiedevano perché non calavano i decessi: perché sono lo stadio finale dell’epidemia, noi invece abbiamo bisogno degli indicatori precoci, e sicuramente l’Rt è uno di questi. Poi se vediamo che scende da 1,7 a 1,4 diciamo siamo a posto, invece no. Una persona ne infetta più di un’altra, cresce solo più lentamente. Possiamo ancora vedere un aumento dei ricoveri e delle terapie intensive, non è contraddittorio, è nelle cose. Se oggi fosse 1,2 dovremmo essere relativamente contenti, significa un trend in diminuzione frutto di comportamenti più prudenti, ma ancora l’epidemia tende a crescere. Quando si va sotto 1 tende a decrescere”. (fonte AGI)