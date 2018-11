NAPOLI – “Era stato salvato dal baratro finanziario e sociale, ma ora rischia di tornare in default perché il governo da tre mesi e più non si decide a nominare un commissario. Una condotta omissiva per la quale chiediamo spiegazioni al ministro. Quanto sta accadendo all’Istituto Martuscelli di Napoli è un’offesa per i non vedenti”. Così i deputati Paolo Russo e Paolo Siani. “Il mandato del commissario è scaduto il 31 luglio del 2018 e da allora ogni giorno che passa – osservano ancora i deputati – vanifica gli sforzi compiuti per risollevare le sorti di una realtà che, nonostante le alte finalità sociali, stava cadendo a pezzi, era piena di debiti ed aveva esaurito l’importante funzione per la quale era stata istituita”.

“E’ già pronta un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Istruzione per ottenere risposte e soprattutto – concludono i parlamentari – per sollecitare il governo ad intervenire. Non è così che si trattano le persone. Non è così che si amministra un bene pubblico. Problema di poltrone o sciatteria? Chiederemo conto del colpevole ritardo”.

Una situazione che ha fatto nascere una forte polemica social. “Mi piange il cuore, tanta energia ed entusiasmo per far rivivere l’istituto Domenico Martuscelli e sistemare lo splendido Parco, piccolo polmone verde al centro del Vomero. Dopo la chiusura del CineMart e le tante iniziative di quest’estate, l’abbandono più totale. Da settembre non c’è più un commissario e ogni decisione di natura amministrativa è ferma, mi chiedo come sia possibile che un posto del genere resti senza una guida per tanto tempo????”, scrive su Facebook Alessandro Cannavale.