IT-alert, come funziona il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale

Nei prossimi giorni si continuerà a sperimentare il nuovo sistema di allarme IT-Alert in molte regioni italiane. In alcune è già stato sperimentato: Toscana, Sardegna, Calabria ed Emilia Romagna, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche. Oggi è la volta di Piemonte, Puglia e Umbria.

Questo il calendario dei prossimi appuntamenti:

19 Settembre 2023 in Basilicata, Lombardia e Molise

21 Settembre 2023 nel Lazio, in Valle d’Aosta e Veneto

26 Settembre 2023 in Abruzzo, Liguria e nella Provincia Autonoma di Trento (Trentino Alto Adige)

13 Ottobre 2023 nella Provincia Autonoma di Bolzano (Trentino Alto Adige).

IT-Alert, cos’è

IT-Alert è il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale di cui si sta dotando l’Italia per l’informazione diretta alla popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. IT-alert è attualmente in fase di sperimentazione. Una volta operativo, consentirà di raggiungere chiunque si trovi nella zona interessata dall’emergenza o dall’evento calamitoso, purché abbia il telefono acceso e connesso alla rete di telefonia mobile, fornendo informazioni sulla situazione di pericolo reale o potenziale.

Come funziona il nuovo sistema di allarme

Il sistema dirama un messaggio di testo a tutti i telefoni cellulari presenti e attivi nell’area geografica a rischio, associato a un segnale sonoro diverso da quello delle classiche notifiche che riceviamo ogni giorno.

Il 14 settembre, per esempio, tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile in Umbria suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati.

Un po’ quello che avviene nei disaster movie.

Il messaggio che arriverà insieme alla notifica sarà standard: “AVVISI DI EMERGENZA – Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario”.

Superata la fase di test, IT-Alert consentirà di informare direttamente i cittadini in caso di gravi emergenze imminenti o in corso.