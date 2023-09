It-Alert, perché non mi è arrivato il messaggio? Devo fare qualcosa? Morirò in caso di catastrofe?

It-Alert, il sistema di allarme in caso di eventi catastrofici o estremi o non si sa bene di cosa, speriamo non di guerre, è stato testato oggi nel Lazio e in Liguria.

Alle 12 sul cellulare dei residenti delle due regioni è arrivato un messaggio. Più o meno.

Non a tutti infatti il messaggio della Protezione Civile è arrivato. Come mai?

Non è molto chiaro.

Il sistema di allerta, dice la protezione civile, funziona solo se il telefono è acceso e si trova in una zona con campo telefonico. . Tuttavia, se il telefono è spento, in modalità aereo o si trova in una zona senza campo, il servizio non funziona. Se il cellulare è silenzioso, però, l’arrivo del messaggio It-alert potrebbe non essere segnalato attraverso il suono specifico. In questo caso, il messaggio di testo arriverà, ma potrebbe non sentirsi alcun rumore”.

Sono segnalati però diversi casi di messaggi non arrivati a Roma dove il telefono, almeno in teoria, dovrebbe prendere.

Comunque quel che si sa è che se il messaggio non è arrivato bisognerebbe, chi lo farà?, contattare la protezione civile.

Se in fase di test non si ha ricevuto il messaggio It-alert, la protezione civile infatti invita “a segnalare il disservizio compilando il questionario, presente in home page sul sito ufficiale a partire dalle ore 12 del giorno del test fino alla mattina successiva. Tutte le segnalazioni serviranno ad implementare il sistema e risolvere eventuali bug. Per maggiori informazioni, è possibile chiamare il Contact Center al numero verde 800 840 840”.

Chi lo farà? Più o meno nessuno. Chi non ha ricevuto il messaggio quindi morirà in una qualche catastrofe zombie? Forse sì.