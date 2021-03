Italia in zona rossa, tutti i giorni oppure solo il weekend, poi coprifuoco anticipato. Italia davvero in zona rossa? E da quando? Per quanto tempo? A che ora comincia il coprifuoco anticipato? Oggi c’è la cabina di regia per discutere la stretta: ci sarà anche Draghi. Quindi si decide se e per quanto tempo resteremo chiusi.

Italia in zona rossa, mini lockdown ovunque

Ad oggi ci sono lockdown locali sempre più diffusi che porteranno buona parte dell’Italia in zona rossa. Il governo insomma si prepara ad affrontare un’altra settimana difficile nella lotta al Covid. Consapevole che potrebbe esser chiamato ad adottare ulteriori provvedimenti nonostante il primo Dpcm firmato dal premier Mario Draghi sia in vigore da sole 24 ore.

I numeri confermano la preoccupazione espressa degli scienziati, che più volte nei giorni scorsi hanno ribadito la necessità di rafforzare e innalzare le misure a livello nazionale e locale. D ridurre drasticamente la mobilità e le interazioni tra i cittadini. Ieri quasi 21mila nuovi positivi, il tasso di positività che sale di ben un punto e si assesta al 7,6% e altri 207 morti. Il numero delle vittime nelle prossime ore supererà la cifra, inimmaginabile un anno fa, di 100mila morti dall’inizio dell’emergenza.

Oggi ci sono tre regioni in rosso e undici in arancione

Questa la nuova mappa dell’Italia a partire da oggi, lunedì 8 marzo.

La regione Campania passa in zona rossa, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto in arancione. In rosso anche le province romagnole. Queste le novità dei nuovi cambi di colore, sanciti dall’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e in vigore da oggi. Il Lazio e la Liguria restano gialle. La Lombardia da oggi è in fascia arancione rafforzato per volere del governatore Attilio Fontana. Ecco il quadro complessivo.

Zona rossa: Campania, Basilicata e Molise. E le province romagnole di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna.

Zona arancione: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Umbria, Toscana e le province autonome di Bolzano e Trento.

Zona gialla: Liguria, Lazio, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta.

Zona bianca: Sardegna.