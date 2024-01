Ci ritroveremo tutti a guardare i cantieri: Italia sempre più vecchia, nel 2040 -10% della forza lavoro

Nei prossimi decenni per le strade italiane ci saranno più o meno solo anziani. I giovani, prima o poi dovremo iniziare a ragionarci su, in Italia sono in via di estinzione. Un po’ perché quelli che ancora nascono dentro i confini italici i confini italici decidono, appena adocchiata la situazione del mercato del lavoro, di abbandonarli il più velocemente possibile. Un po’, forse anche soprattutto poi, perché in Italia quasi nessuno vuole più fare figli.

L’allarme dell’Inps

“L’invecchiamento della popolazione non fa altro che farci immaginare un calo del 10% della forza lavoro al 2040” hs detto oggi il commissario straordinario dell’Inps Micaela Gelera sottolineando che “con la tendenza demografica in atto, andremo incontro a un numero di lavoratori inferiore”.

Uno scenario distopico, quello dell’Italia dei prossimi decenni. Truppe di anziani in giro che si sorprenderanno alla vista di qualche giovane o di qualche carrozzina.

Forse, ma forse, prima o poi bisognerà rendersi conto della situazione e provare a migliorare lo scenario per chi deve scegliere: fare figli o no? Restare in Italia o no? Oppure possiamo continuare così e decidere che in fondo di italiani il mondo non è che ne abbia così tanto bisogno.