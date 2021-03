Italia sempre più zona rossa: le regioni arancioni che rischiano il rosso, Toscana su tutte

L’Italia si appresta a diventare sempre più zona rossa, lo sarà tutta nei giorni di Pasqua, il sabato, la domenica e Pasquetta, ma anche prima ci sono regioni arancioni che potrebbero diventare rosse. Regioni che rischiano con il monitoraggio di oggi dell’Iss, di essere declassate e quindi aggiungersi alla lunga lista delle regioni rosse.

Italia zona rossa, le regioni arancioni a rischio

Solo il Molise è tra le regioni rosse che sperano di tornare in arancione. Per la prossima settimana altre regioni potrebbero aggiungersi al rosso della cartina delle restrizioni. A rischiare più di tutte è la Toscana, che potrebbe unirsi alle dieci regioni in zona rossa.

Altre regioni in bilico sono Calabria e Valle d’Aosta. In quest’ultima la situazione è peggiorata solo nell’ultima settimana e nelle ultime ore l’Rt è decisamente sopra 1,5. In Calabria e Liguria, invece, i dati non sembrano cresciuti in maniera allarmante rispetto alle precedenti settimane ma l’indice è sempre in bilico come era già successo per il Lazio, passato poi in zona rossa.

Le due settimane per far cambiare colore alle regioni

Al momento le uniche regioni ad essere rosse già da due settimane – e dunque con la possibilità di eventuali cambiamenti di fascia già da lunedì – sono Campania e Molise. Quest’ultima potrebbe sperare nel passo verso l’arancione a fronte di un lieve abbassamento dei contagi anche se nella stessa regione in queste ore la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive, rispetto al totale di quelli disponibili, si attesta al 44% a fronte del 37% della percentuale nazionale. Dovrebbe invece restare invariata la situazione della Sardegna ma – con il leggero peggioramento – si corre sul filo del rasoio della fascia bianca.

Qualsiasi siano i risultati del prossimo monitoraggio e le eventuali ordinanze firmate dal ministro Roberto Speranza, in tanti confidano già nei dati del report che sarà pubblicato invece la prossima settimana, il prossimo 26 marzo. Per quella data potrebbe aprirsi per diversi territori la possibilità di andare in arancione e di essere quindi sottoposti a minori restrizioni nella prima metà della settimana di Pasqua, fino al 2 aprile.

I colori delle regioni oggi