LATINA – Un uomo di 28 anni è morto per una crisi respiratoria improvvisa a Itri, mentre seguiva una dieta con dei prodotti di un’azienda.

Giuseppe Soscia è morto improvvisamente tra le braccia del padre domenica 7 giugno, mentre si trovava nella sua casa in provincia di Latina.

La famiglia ha allertato i soccorsi, ma all’arrivo dei sanitari per Giuseppe non c’era più nulla da fare.

Giuseppe Soscia morto: si indaga sulla dieta che seguiva

Il giovane, che era uno sportivo amante del ciclismo ed ex studente di ingegneria, stava seguendo una dieta con dei prodotti della linea di un imprenditore sponsorizzata in televisione.

Proprio questa dieta era stata più volte criticata dalla comunità scientifica e dall’Autority.

I carabinieri, insospettiti dalla presenza dei prodotti dietetici in casa, hanno avviato un’indagine.

Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia sul corpo di Giuseppe, per determinare le cause della morte, che al momento sembra essere avvenuta per cause naturali.

Il sospetto degli investigatori è che i prodotti dietetici che Soscia assumeva possano aver influito sul suo stato di salute.

Secondo quanto ricostruito, fino al momento del decesso Soscia non aveva manifestato alcun segno di malessere.

Inoltre, l’uomo non soffriva di particolari problemi di salute o patologie. (Fonte: Fanpage)