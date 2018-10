BELLUNO – L’autista del corriere espresso Bartolini è volato giù per decine di metri dopo essere finito fuori strada in via Vittorio Veneto a Belluno, di fronte al centro commerciale Veneggia. E’ accaduto venerdì 19 ottobre: Ivano Bonaldo, 61enne residente a Tessera in provincia di Venezia, non ha avuto scampo: è stato sbalzato fuori dal camion ed è morto sul colpo.

L’incidente è avvenuto alle 12.30 circa e da una prima ricostruzione sembra che Bonaldo abbia sterzato per evitare un’auto che avrebbe invaso la corsia procedendo in contromano e condotta da un 44enne.

Complicate le operazioni di recupero del mezzo, effettuate dai vigili del fuoco. Intervenuti subito dopo lo schianto anche i carabinieri di Belluno che stanno ricostruendo l’accaduto.