ROMA – Ivano Marino, ex tronista della trasmissione Uomini e donne, è sotto processo con l’accusa di stalking nei confronti del suo ex compagno, un atleta olimpico, con la minaccia di rivelare che fosse gay.

La vicenda risale al 2013: una volta troncato il rapporto, Marino avrebbe creato numerosi profili falsi sui social network per intimorire l’ex fidanzato, un atleta olimpico. Lo scopo era far credere alla vittima che i conoscenti della vittima, assistita come parte civile dall’avvocato Tatiana Minciarelli, sapessero della conclusione della storia. Per questo oltre all’accusa di atti persecutori il pm Francesca Passaniti contesta al tronista il reato di sostituzione di persona.

A favore dell’accusa, riporta Adelaide Pierucci su Il Messaggero, è stato chiamare a testimoniare il cantante Marco Carta, vincitore di “Amici”, per raccontare fatti di cui è a conoscenza diretta. Il cantante ha risposto al giudice su alcuni fatti specifici e al termine della deposizione il magistrato ha disposto la secretazione di numerosi passaggi. Lo stesso provvedimento il giudice ha adottato per le audizioni dei parenti della vittima, sentiti subito dopo Carta.