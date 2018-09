UDINE – Ivano Rizzotto, 73 anni, ex titolare di un ristorante a Pozzuolo, è stato trovato morto nella sua abitazione con evidenti ferite da arma da taglio. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 15 settembre a Peonis, piccolissima frazione di Trasaghis, in provincia di Udine.

Al’inizio si è pensato ad un omicidio ma la vicenda, che presenta alcuni punti non risolti, ancora non è chiara. Nelle prime ore, come scrive il Gazzettino, l’attenzione degli investigatori si era concentrata su un figlio dell’uomo, uno dei quali sarebbe un poliziotto sospeso dal servizio e con problemi di dipendenza da alcol. Di sicuro l’arma che ha ucciso Rizzotto, fanno sapere gli investigatori, è stata ritrovata nell’abitazione.

L’unica dichiarazione rilasciata dalla pm Torresin è stata la seguente: “Sono in corso accertamenti, al momento non escludono ipotesi suicidiaria, altro non posso dirvi”.