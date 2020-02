ROMA – Un’auto ha investito due donne mentre camminavano sulle strisce pedonali a Ivrea, e una delle due donne è morta poco dopo. Si tratta di una 73enne, Maria Nappo, residente a Banchette, che è morta mentre il personale del 118 la stava trasportando verso l’eliambulanza. Gravemente ferita l’altra donna investita, la nipote 39enne della vittima, ricoverata all’ospedale in codice rosso.

In ospedale è finita, sotto choc , anche la conducente dell’auto, una Fiat Croma, lievemente ferita e ricoverata in codice verde. L’investimento è avvenuto in via Jervis, lungo il rettilineo alle porte della città piemontese. La dinamica è al vaglio della polizia del commissariato di Ivrea-Banchette.

La dinamica dell’incidente di Ivrea.

