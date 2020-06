Ivrea, canoa cade da furgone e colpisce una donna

ROMA – Una donna di 48 anni è stata travolta da una canoa che si è sganciata dal carrello trainato dal furgone dell’Ivrea Canoa Club.

A raccontare la storia è la Stampa (qui il link all’articolo).

La 48enne, di Ivrea, stava camminando sul marciapiede quando la canoa, sganciata dal carrello del furgone, la ha centrata alle gambe.

La donna, soccorsa dal 118, è stata trasportata in ospedale a Ivrea. Per fortuna sembra nulla di grave. Le sue condizioni, infatti, le condizioni della 48enne non dovrebbero essere gravi.

Ivrea: cade in canale e rischia morire, salvato cucciolo capriolo

Sotto la pioggia battente i vigili del fuoco di Castellamonte, nel pomeriggio di sabato 13 giugno, hanno salvato un cucciolo di capriolo finito nelle acque di un canale a Pont Canavese.

Caduto da una riva, il piccolo non è stato più in grado di risalire e stava annaspando in acqua. Alcuni residenti di via Montiglio lo hanno notato e hanno subito chiamato il 112.

I vigili del fuoco si sono così calati nel canale e sono riusciti a recuperarlo, portandolo in braccio fino ad una radura dove è stato soccorso e poi liberato.

Tutto bene quindi. Tutto bene per il povero cucciolo di capriolo. (Fonti: La Stampa, Ansa).