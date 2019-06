TORINO – In tre hanno dato l’assalto alla sua tabaccheria: il titolare, che abita nello stesso edificio, è uscito con la pistola e ha sparato 7 volte, uccidendo uno dei malviventi. E’ accaduto la scorsa notte a Pavone Canavese, alle porte del quartiere San Bernardo di Ivrea.

Il tabaccaio è stato a lungo ascoltato in procura a Ivrea: è ora indagato per eccesso colposo di legittima difesa. Ma non è escluso che possa beneficiare della nuova legge sulla legittima difesa.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, che indaga sull’accaduto, il tabaccaio, che abita sopra il locale, ha sentito dei rumori ed è sceso armato. Di fronte ai tre uomini muniti di palanchino (un piede di porco), ha fatto fuoco dalla soglia della tabaccheria colpendo al petto la vittima, un incensurato.

La sparatoria è avvenuta poco dopo le 3 di notte in via Torino. Sarebbero stati sparati sette colpi. La vittima è un uomo originario della Moldavia. Gli altri due complici sono invece riusciti a scappare. Sul caso sono in corso le indagini della polizia. (Fonte: Ansa)