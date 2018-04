ROMA – Il rapper J-Ax, insieme al fratello Grido e al collega Takagi, ha aperto in via Bertini 1, a Milano, un negozio in cui vendere marijuana legale.

“Mr Nice”, questo il nome del negozio, infatti venderà marijuana legale in Italia perché con un valore di THC (tetraidrocannabinolo, principio psicoattivo della marijuana) inferiore allo 0,6 per cento.

“Negli ultimi 20 anni tutti i soldi che giravano intorno alla marijuana sono sempre finiti nelle mani della criminalità organizzata, mentre per me è meglio darli ai tabaccai, ai giovani imprenditori che stanno aprendo i negozi, a chi la coltiva e a chi la distribuisce” ha spiegato J-Ax sui social, sottolineando che “il mercato illegale della cannabis in Italia ha un valore stimato tra i quattro e i nove miliardi di euro. Soldi letteralmente bruciati, che con la cannabis legale vengono tassati e immessi nella società”.

Da qui la decisione di creare un punto vendita, garantendo che vi si troverà “la marijuana legale più buona di tutte”.