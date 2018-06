GENOVA – “All’agente che ha sparato a mio figlio dico che è un incompetente e non merita la divisa, se la deve togliere”. Lo ha detto Lourdes, la madre di Jefferson Tomalà, il ragazzo di 21 anni ucciso in casa da un agente domenica pomeriggio a Genova dopo che aveva ferito a coltellate un poliziotto. La donna, accompagnata da due figli e dalla compagna di Jefferson, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] che ha parlato nello studio del legale di famiglia, ha chiesto “giustizia” per il ragazzo.

Inoltre la madre ha aggiunto: “Io ho chiamato una ambulanza. Chiedevo l’intervento di un medico invece sono arrivati i poliziotti”. “Aveva preso un coltellino dalla cucina – ha aggiunto la donna – e avevo paura che si facesse male. Ma io non temevo per me, lui era un bravissimo ragazzo”.

Accanto alla madre anche il fratello di Jefferson, Santiago, che era presente in casa domenica pomeriggio. “Mio fratello si sentiva provocato – ha spiegato -. C’era un poliziotto che si toccava la pistola e si metteva e toglieva i guanti. Lui diceva loro di andarsene, di non toccarlo e che voleva vedere solo la sua compagna e la bambina. Poi mi hanno fatto uscire e non so cosa sia successo. Abbiamo sentito urlare più volte ‘No, no’ e poi abbiamo sentito i colpi di pistola”.

“Mio figlio – ha proseguito la donna in lacrime – era una bravissima persona. Lo hanno ucciso come un animale. Chiedo giustizia. Spero che un giorno – ha continuato la donna – l’agente che ha fatto questo si penta. Mio figlio li ha aggrediti perché ha reagito allo spray al peperoncino. Non si meritava questo”.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, Tomalà aveva dato segni di escandescenze e voleva tentare il suicidio: la madre si è barricata in una stanza, insieme con l’altra figlia, temendo per la propria incolumità, e ha chiamato la polizia.

Nella casa sono così entrati due poliziotti, un sovrintendente e un agente, mentre veniva chiamato un medico per calmare il ragazzo con un trattamento sanitario obbligatorio. Improvvisamente uno dei poliziotti, il sovrintendente 55enne, è stato aggredito e raggiunto da 5 fendenti all’addome.

A questo punto l’altro poliziotto ha sparato con la pistola d’ordinanza, uccidendo il giovane, ma colpendo di striscio anche il collega.

I risultati dell’autopsia sul corpo di Jefferson Tomalà

Jefferson Tomalà, il ragazzo di 21 anni ucciso domenica in casa a Genova da un agente è stato colpito con almeno cinque colpi di pistola all’altezza del torace in punti vitali. È quanto emerso dall’esame esterno del cadavere effettuato dal medico legale Luca Tajana incaricato dal pm Walter Cotugno.

L’autopsia vera e propria verrà eseguita lunedì: il medico ha richiesto una tac per individuare la presenza di eventuali proiettili ritenuti all’interno del corpo. Nei prossimi giorni verrà incaricato un perito balistico.

Secondo quanto appreso, durante l’esame esterno del corpo di Jefferson Tomalà il medico legale Tajana incaricato dal pubblico ministero ha notato anche delle ferite da lama autoinferte, alcune recenti e altre cicatrizzate da tempo. Non è escluso che ci siano altri proiettili ritenuti nel cadavere: per gli accertamenti relativi dovrà essere eseguita la Tac.