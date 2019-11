ANCONA – Un giovane, la cui identità ed età al momento non si conoscono, è morto intorno alle 5.30 di questa notte, 23 novembre, dopo essere stato travolto da un’auto mentre camminava sul bordo della Strada provinciale 76 a Jesi, in provincia di Ancona, in direzione Chiaravalle in un rettilineo molto buio e privo di marciapiede.

L’incidente è avvenuto tra la rotatoria ex Sadam e il Mercatone Uno, tra Jesi e Monsano. Il ragazzo è stato investito da un’utilitaria che proveniva dalla direzione opposta. E’ stato proprio il conducente a dare l’allarme. Sul posto sono giunti immediatamente in soccorso un’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Verde. I sanitari non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso del giovane morto sul colpo e sbalzato a diversi metri di distanza per il forte impatto.

Sul posto i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Una prima ipotesi è che la vittima, priva di documenti, fosse di ritorno da un locale notturno della zona.

Fonte: ANSA.