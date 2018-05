ANCONA – Una donna di 60 anni si è tolta la vita impiccandosi nella rimessa della sua casa il 28 maggio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] A trovarla ancora appesa a una trave è stato il marito, che ha subito dato l’allarme. Nonostante i tempestivi soccorsi, per la donna che soffriva da tempo di depressione acuta non c’è stato nulla da fare.

L’allarme è scattato intorno alle 12.30 di lunedì, quando il marito rientrando a casa ha trovato la moglie e ha tentato di soccorrerla. La donna, che aveva appena raggiunto la pensione, non ha lasciato alcun biglietto di addio e lascia il marito e due figli, come scrive il Corriere Adriatico: