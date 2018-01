JESOLO – Antonio Stolfa, 65 anni, è uscito di strada in via Roma Sinistra, a Jesolo, e ha centrato due alberi. Nel secondo impatto contro un platano la sua Nissan è andata completamente distrutta e Antonio Stolfa è morto. L’incidente è avvenuto ieri, martedì 9 gennaio, intorno alle 15,30.

Vista la dinamica dell’incidente non si esclude possa essere stato colto da un malore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Jesolo con la polizia locale e i sanitari del 118 che hanno tentato le manovre rianimatorie. Per l’automobilista non c’era purtroppo più nulla da fare.