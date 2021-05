Jesolo, coppia fa sesso in spiaggia in pieno giorno: scattano gli applausi dei passanti (foto ANSA)

Una coppia, travolta dalla passione, ha fatto sesso sulla spiaggia di Jesolo. I fatti sono avvenuti poco prima delle ore 20 di lunedì 11 maggio, sul tratto di lungomare antistante a piazza Mazzini. Quei pochi bagnanti presenti, vista la scena, hanno dedicato alla coppia, due ventenni, un lungo applauso.

Un caso non certo isolato, non soltanto per la località balneare veneta, ma per tutte le zone di mare da cui ogni tanto arrivano notizie simili.

Coppa fa sesso sul pontile a Jesolo: scena ripresa dai passanti

Non è la prima volta che le spiaggia di Jesolo diventa un set a luci rosse. Nel giugno del 2018, una coppia aveva consumato un rapporto in pieno giorno davanti a tutti, su uno dei pontili del lido.

Il rapporto sessuale, ripreso da qualche passante, è finito ovviamente è finito su Facebook, sulla pagina Occhio Jesolano, diventando subito virale. La scena ha raccolto anche centinaia di commenti tra chi si è scandalizzato e chi invece ha trovato divertente la trovata.

Valerio Zoggia, il sindaco della cittadina veneta, a la NuovaVenezia commentò così l’accaduto: “In fondo non hanno fatto nulla di male, sono giovani e in preda alle tempeste ormonali, sarà capitato un po’ a tutti, a maggior ragione in giovane età, di non riuscire a fermarsi in un momento di passione”. La coppia non fu denunciata.