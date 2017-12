VENEZIA – Tragico schianto ieri mattina, mercoledì 13 dicembre, a Jesolo: un’auto si è scontrata contro un camion, la parte frontale della vettura è andata in mille pezzi e l’auto ha finito la propria corsa in un fossato. All’interno c’era una donna, secondo i primi riscontri una 77enne di Fontanelle (Treviso), per lei non c’è stato niente da fare, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto, riporta Il Gazzettino, oltre alla polizia locale che ha deviato il traffico e che sta ricostruendo la dinamica esatta del sinistro, i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo della donna dalle lamiere. Illeso l’autista del mezzo pesante