Jesolo, si tuffa dal pedalò e scompare: ricerche in corso

ROMA – Sono in corso le ricerche nel mare di Jesolo di un giovane ventenne che dopo essersi tuffato da pedalò su cui si trovava assieme agli amici, non è più riemerso. Dopo le prime verifiche condotte dal personale di salvataggio della spiaggia, è stato chiesto l’intervento dei sommozzatori dei Vigili dei fuoco e della Guardia costiera. Finora pero’ del ragazzo, italiano, non è stata trovata traccia.

Trovati morti i due ragazzi dispersi a Ortona.

Sono stati trovati morti i due ragazzini di 11 e 14 anni dispersi in mare ad Ortona, nel Chietino. I corpi sono stati rinvenuti su una scogliera frangiflutti, in due punti distinti, ma a pochi metri di distanza una dall’altro.

I due – 11 e 14 anni – secondo le prime informazioni stavano facendo il bagno con il padre, quando tutti e tre sono stati visti in difficoltà nel mare agitato. Il genitore è stato tratto in salvo, mentre dei due ragazzini si è persa ogni traccia. Fino al tragico ritrovamento su una scogliera frangiflutti.

Fonte: Ansa.

IN AGGIORNAMENTO