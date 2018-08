FAVARA – La provincia di Agrigento è in ansia per Jessica Lattuca, 27 anni di Favara. La ragazza è scomparsa dal pomeriggio di Ferragosto senza lasciare tracce. L’allarme è stato lanciato dai familiari che si sono recati dai carabinieri [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

La donna, capelli biondi e occhi verdi, al momento della scomparsa indossava una camicetta turchese e pantacollant di colore blu. È stata vista per l’ultima volta nella parte bassa di via Umberto. I carabinieri stanno indagando mentre i familiari sono in angoscia per lei.

Tanti i messaggi sui social network. Tra questi quello dell’ex compagno Filippo Russotto, che scrive: “Una persona non può così scomparire da un momento all’altro. Se qualcuno sa dov’è, mi contatti. Non succederà niente”.