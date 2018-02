ROMA – Era avvolto in maniera improvvisata nel cellophane e nascosto sotto il divano nel soggiorno dell’appartamento al secondo piano di via Francesco Brioschi 93, a Milano, il corpo di Jessica Valentina Faoro, la 19enne del cui omicidio è accusato il tranviere 39enne Alessandro Garlaschi.

L’uomo, poi, avrebbe tentato di far sparire il corpo. I carabinieri, infatti, hanno ritrovato il cadavere della ragazza per metà in un borsone con le gambe rotte, piegate e bruciate.

Gli agenti hanno cercato l’arma del delitto, rovistando nei cestini del locale spazzatura, ma al momento non risulta che sia stata trovata: forse era un coltello da cucina che l’uomo ha lavato e riposto in uno scaffale.