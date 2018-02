ROMA – Jessica Valentina Faoro, la 19enne uccisa a Milano, era mamma. La giovane era arrivata a casa del suo assassino Alessandro Garlaschi una decina di giorni fa da una comunità per ragazze madri, dopo avere partorito una bimba che le era stata tolta dal Tribunale dei Minorenni.

La 19enne, a casa di Garlaschi e della moglie, aiutava sbrigando alcune incombenze domestiche in cambio di un posto letto. Era figlia di un conducente della linea 2 della metropolitana milanese, Stefano Faoro.

In queste ore, sotto le foto postate dalla giovane su Facebook sono apparse decine di commenti. Non solo condoglianze per la famiglia, ma anche messaggi di rabbia e indignazione. “Basta con questo stillicidio di ragazze morte ogni giorno – scrive un utente – e con questa inaudita serie di vittime innocenti!”. Un altro scrive: “Queste persone non sono degne nemmeno di essere chiamate persone ma animali”, “Pena di morte per le bestie”. E ancora: “Riposa in pace, angelo”, “Dolcissima creatura” e “Povera piccola”.